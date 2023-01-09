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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı köprü ve otoyollarda bir yıl boyunca zam olmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 20:07:00 - 2023-01-09 20:19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu

Yılın ilk kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdeyi verdi.

Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk." dedi.

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