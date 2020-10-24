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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanı Macron'a sert tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanı Macron'a sert tepki

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:18:00 - 2020-10-24 14:59:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanı Macron'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) efendimizin karikatürünü devlet binalarına astıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Erdoğan, "Zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlham Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım... Ve şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tevekkül et gerisi Allah kerim.

Gadalarını aldığım kardeşlerimi selamlıyorum.

Kayseri asaletiyle, çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor.

Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten geri kalmadı.

Kayseri'de 1 milyar 800 milyon TL'yi bulan, önceki yıl 1 milyar 640 milyonluk yatırımların açılışlarını yaptık.

İslam düşmanı Macron'a tepki

Macron'un İslam ile derdi nedir? Macron'un zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var.

Ayrıntılar Geliyor...

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