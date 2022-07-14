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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Müftüsü Mete için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Müftüsü Mete için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete (57) için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 14:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Müftüsü Mete için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. 

Bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirmişti.

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