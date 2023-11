Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması

Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere dün akşam saatlerinde Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize Belediyesi ve Rize Valiliği’ni ziyareti sonrasında kent merkezinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Törende 40 bin kişiye seslenen Erdoğan, yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bir kez daha Rize’de olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Rize’nin baharı ayrı bir güzel sonbaharı ayrı bir güzel” diyen Erdoğan, “En güzeli de Rizeli uşakların her yerde hissettiğimiz vefası kadirşinaslığı, aşkı, sevdasıdır. Ömrünü davasına, ülkesine, milletine ve elbette hemşehrilerine hizmet yolunu adamış bir kardeşinizim. 20’li yaşlarda milletine siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 30 yaşında Beyoğlu ilçe başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul’un doğup büyüdüğüm yerinde hizmete talip oldum. 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek çöp, çukur, çamur içerisindeki İstanbullumuzu çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak hamdolsun bugünkü İstanbul’un temellerini attık. 50 yaşında başbakan olarak ülkemize hizmet ettim. 60 yaşında milletimizin takdiri ile seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize’den aldığım aşkla, şevkle, azimle, tecrübe ile ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah’tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu her engelin kalktığını her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik. Rize’de başlayıp İstanbul’da dal budak saran ardından Türkiye’nin 81 vilayetine uzanan oradan Balkanlar’dan Kafkaslar’a dost ve kardeş coğrafyalara yayılan ve nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdık” diye konuştu.

“Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız”

“Ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları olup bitenleri görüyorsunuz” diyen Erdoğan, “Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkedeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlar’da, Kafkaslar’da huzur ve güveni kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtulması Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması bizim boynumuzun borcumuzdur.

Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmakta tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif diğer inançların mensuplarının da haklarını gözetecek şekilde mahrumiyetini korumak onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde Gazze’de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İçimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze’yi ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Üzerimize düşenleri yaparken ayaklarımızı da yerden kesmiyoruz”

Erdoğan, üzerimize düşenleri yaparken ayaklarımızı da yerden kesmediğimizi belirterek “Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin hem dost ve kardeşlerimizin hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe kat etti. Siyasi, ekonomik askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah’ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından darbe girişimcilerine ekonomik sabotajlardan siyasi çelmelere kadar yaşadığımız badirelerinin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimiz 14-18 ve 28 Mayıs seçimlerde bir kez daha bu kararlığını haykırdı. Millet her iki seçimde de kazananlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi” şeklinde konuştu.