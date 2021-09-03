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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.

Göksu'yu Rusya galibiyeti dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, oyunculara bizzat selamının iletilmesini istedi.

Asbaşkan Göksu ise "Siz başımızda olduğunuz sürece biz nice galibiyetler alacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın daha sonra başantrenör Nedim Özbey ile yaptığı görüşmede ise duygusal anlar yaşandı. Geçen sene rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'dan özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Özbey, görüşme sırasında alınan galibiyetten dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Özbey, "Bu 100 yılda olan bir şey. Tarihimizde Rusya'yı iki kez yendik. İkisinde de bendim antrenör, bu çok değerli oldu. Olimpiyat finali oynayan Rusya'yı burada yenmek... Şu anda gözümden yaşlar geliyor, kusura bakmayın. Hayatımızı verdik voleybola ama karşılığını alacağız. 1994'ten beri aldığımız bütün derecelerin hepsi sizin zamanınıza rastlıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbey ve milli takıma şampiyonadaki diğer karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.

 

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