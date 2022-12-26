Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ETY, memur ve emekli zammıyla ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklamada bulundu.
EYT, memur ve emekli zammı açıklaması
Başkan Erdoğan açıklmasında, ''Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak. Ülkemizin zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.'' dedi.
Ekonomi
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