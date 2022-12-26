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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ETY, memur ve emekli zammıyla ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 19:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

EYT, memur ve emekli zammı açıklaması

Başkan Erdoğan açıklmasında, ''Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak. Ülkemizin zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.'' dedi.

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Yorumlar

Çıraklık okulu

Çırak sigortası sgk prim emeklilik gününden sayılmalı bunun çıkmadığı bir eyt asla kabul etmiyor reddediyoruz.

Okur

Cumhur başkanı kendisinin yeni moda tabiriyle çıkıp sırtımızda küfe var diyecek kemer sıkın çok çalışın diyecek para babalarının istediği gibi yine fakir fukara işçi emekli eyt bişey değişmeyecek yani. Hayaller başka bahara asgari ücrette gördük vaatlerini fos çıktı.
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