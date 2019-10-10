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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yüz binlerce sivilin katili Beşşar Esed ile görüşme olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Beşşar Esed ile görüşüp görüşmeyeceği konusuna dair kritik açıklamalarda bulunan Erdoğan, diktatör Esed ile kendisinin görüşmesinin mümkün olmadığını kaydertti. Erdoğan, istihbarat örgütleri arasında görüşmelerin olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Suriye konferansı ve Esad ile iletişim kurma çağrılarının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Demek bu arkadaşlar bizi hiç tanımamış. Suriye’de bugüne kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, 12 milyon göçmen var. 1 milyon insanın öldürüldüğü Suriye’de nasıl olacak da el ele resim vereceğiz. Kılıçdaroğlu, sadece buradaki 3.6 milyon insanı görmüyor mu? Bu mülteciler buraya turistik seyahate gelmediler. Bunların kendi topraklarından kaçmalarına vesile olan insanla nasıl bunları konuşuruz? Ben kendim konuşmam o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar. Niye? Bölgenin refahı ve huzura kavuşması için. Ama kalkıp da Esad’ı temize çıkarmak için gayret sarf etmek en az onun kadar büyük bir vebalin altına girmektir."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:05
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. esed

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