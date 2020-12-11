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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘dijital dönüşüm’ vurgusu
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘dijital dönüşüm’ vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni’ne video mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘dijital dönüşüm’ vurgusu

Merkezin, Türkiye’ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı olarak kurulan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı’na, Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa’daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız tarafından yürütülmektedir. Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir” ifadelerini kullandı. ‘Dijital dönüşüm’e vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz” diye konuştu. Türkiye’nin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin, hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

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