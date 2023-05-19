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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Yeniakit Publisher
2023-05-19 14:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikinci tur öncesi "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan açıklamasında "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim." dedi. Erdoğan ayrıca konuşmasında, "İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum.

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