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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Böyle Daha Güzelsin" sergisi paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Böyle Daha Güzelsin" sergisi paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:06:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Böyle Daha Güzelsin" sergisi paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ziyaret ettiği 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiye ilişkin yaptığı paylaşımda, "28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetlere ve kadınlarımızın hafızasında bıraktığı derin izlere sanatın güçlü diliyle dikkat çeken 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini torunum Mahinur ile birlikte ziyaret ettik. KADEM'e ve tüm eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

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