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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 22:50:00 - 2022-10-21 22:53:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı'ndan ayrıldı.

Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti.

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