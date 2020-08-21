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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkür
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, çalışmalar sırasında en yoğun mesaiyi harcayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e özellikle teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:47:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkür

Türkiye, enerjideki dışa bağımlılığını bitirmek için başladığı sondaj çalışmalarında nihayet mutlu sona ulaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ve hükümetin yoğun çalışmaları sonucu, Fatih sondaj gemisi Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu. Erdoğan, yeni hedefin en geç 2023’te gazın kullanıma sunulması olduğunu açıkladı.

Müjde açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözü özellikle dikkat çekti. Milli ekonomi için canla başla çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı iken sondaj çalışmaları için emek sarf ettiğini hatırlatan Erdoğan, Albayrak’a teşekkürünü iletti.

Ayrıca Erdoğan, Albayrak’tan görevi devralan mevcut Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e de teşekkürlerini iletti.

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