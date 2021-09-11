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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 22:49:00 - 2021-09-11 22:51:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

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