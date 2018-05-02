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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara: Hızla hayata geçirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan'da imzalanan 25 anlaşma arasında havaalanının yeni terminalinden polislerin eğitimine, meteoroloji alanındaki işbirliğinden kömür tesisleri inşasına kadar birçok konu başlığı bulunuyor. Erdoğan’ın, bakanlarına “anlaşmaların takipçisiyim, hızlıca hayata geçirelim” mesajı verdiği öğrenildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara: Hızla hayata geçirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan temaslarında imzalanan 25 anlaşma arasında havaalanının yeni terminalinden polislerin eğitimine, meteoroloji alanındaki işbirliğinden kömür tesisleri inşasına kadar birçok konu başlığı bulunuyor. Erdoğan’ın, bakanlarına “anlaşmaların takipçisiyim, hızlıca hayata geçirelim” mesajı verdiği öğrenildi.

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in göreve gelmesinin ardından ekonomide dışa açılma kararının verilmesi sonrasında, Türkiye, bu pazardan pay almaya en yakın ülke olarak ön plana çıkıyor. İki ülke arasında boyutu 3 milyar doları bulan 25 anlaşma imzalanırken Erdoğan’ın seyahatine 200’ü akın iş insanı da eşlik etti. İş insanlarının yeni dönemde birçok yatırımı da üslenmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
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