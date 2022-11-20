Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa açıklaması: Bedel sonsuz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Russia1 TV kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı dünyadan izole etme çabasının Batı'ya çok ciddi yan etkilerinin olacağını ve bunun sonuçlarının ağır olacağını kaydetti. Erdoğan "AB ve özellikle Polonya, Rusya'yı yalnızlaştırmanın bedelini sonsuz derecede ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"Bedel sonsuz olacak"

Rusya federal TV kanalında "Mosova.Kremlin.Putin" programına konuşan Erdoğan, “Bedel sonsuz olacak. Avrupa ve özellikle Polonya bu bedeli giderek daha fazla ödüyor” dedi.

Erdoğan, "Ukrayna krizinin kazananı olmayacak ve barışın sağlanmasından tüm taraflar yararlanacak" diye konuştu. Program bu gece yayınlanacak.