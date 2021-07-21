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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 12:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

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