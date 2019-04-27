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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 kritik atama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 06:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 kritik atama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaasıyla 5 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı. 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik  Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi. 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 07:15
  1. Muş
  2. İzmir
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  4. Erdoğan
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