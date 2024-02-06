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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'na Murat Kurum'dan kızdıracak cevap

Yeniakit Publisher
2024-02-06 00:15:00 -

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözlere AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan cevap geldi.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak." sözlerini eleştirdi. Kurum, "Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerine tepki olarak "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak" dedi. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'na yanıt verdi. Kurum, "Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Hatay polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıktığı Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'nu Murat Kurum'dan kızdıracak yanıt: Bunu söyleyecek yüzleri yok, heybeleri boş
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"Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi"

Bu sözlere yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi" diyen İmamoğlu, "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum." dedi.

"Samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum ise katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun o sözlerine yanıt verdi. Kurum, "İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

"Gündemi İstanbul dışına çekiyor"

Kurum, şunları kaydetti: "Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi. Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın. Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti."

Murat Kurum, "Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip 5 bin konut yapacaksınız. Samimi gibi gelip şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?" ifadelerini kullandı.

"Merkezi irade ve yerel irade uyumlu olmalı"

"Elbette ki merkezi iradeyle yerel irade uyumlu olsun niye kavgalı olacak." diyen Kurum, şunları söyledi: "Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları bilmiyor muyuz? Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Bunlar tamamen aynı siyasi senaryo üzerine kurulan ve reklam ajanslarının ürettiği, 'Size burada ekmek yok gündemi İstanbul dışına çıkarın, İstanbul dışında gündemler oluşturarak belki bir yere gelirsiniz' çabasıdır ama bu çabalar boşa çıkacak."

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