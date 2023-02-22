Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı! İşte seçim tarihi

Gazeteci Hande Fırat 'seçim tarihi ertelenecek mi?' sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim hakkında sunum yapıldı. 14 Mayıs'ta seçim olma olasılığı yüksek.' ifadelerini kullandı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız bölge programında AK Parti'deki Seçim Tarihi çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası ifade edilen "Seçim ertelenecek mi?' tartışmalarına ilişkin Fırat şu ifadeleri kullandı:

Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor. Bu akşam bir toplantı vardı, 'Teknik açıdan yetişecek mi?, Teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı?' diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde, Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a... Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar nasıl oy kullanacak?

Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak. Deprem bölgesinde ise muhtemelen konteynerler tercih edilecek. Cumhurbaşkanı söylediğinin arkasında durmak istiyor, 14 Mayıs tarihinin. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlarda yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı, 17 Mayıs tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş.