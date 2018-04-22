Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz

İş adamlarının yurt dışına para kaçırdığı yönündeki iddialara “affedilemez” sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna izin vermeyeceklerini bildirdi. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Böyle bir davranışın hiçbir makul geçerli izahı olamaz. Çünkü Türkiye’de hiç kimsenin çözülemeyecek bir problemi yoktur. Cumhurbaşkanı olarak kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde bulunduk” dedi.

Yatırım Destek Ajansını Başbakanlığı döneminde iş dünyasına yardımcı olmak için kendisinin kurduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Eğer bir şikâyet varsa yatırım destek ajansı vasıtasıyla da bunların direkt bana ulaşması mümkündür. Sistemde eksiklikler, aksaklıklar hatta yanlışlar elbette olabilir. Önemli olan bu tür sıkıntıların doğru kanallar üzerinden muhataplarına iletilmesidir. Şayet buna rağmen netice alamayan arkadaşlarımız varsa işte ben buradayım. Herhâlde Türkiye’nin en kolay, en rahat ulaşılabilir Cumhurbaşkanı, Türkiye tarihinde ben olurum. Daha geçen gün TÜRSAB çatısı altında temsil edilen turizmcilerimiz geldiler, kendileriyle oldukça verimli bir görüşme yaptım. Hülasa bu ülkede iş adamlarımızın dertlerini Cumhurbaşkanı düzeyine kadar çözüm arama imkânları var.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ekonomik ve siyasi merkez hâline geldiğini belirterek “Bugün 2018 yılı ihracatımızda her ay rekor kırarak yıl sonunda 170 milyar doları oldukça geçeceğimizi görüyoruz ve 2018 yılı ilk çeyrek büyümesi bizim beklentimiz doğrultusunda yüzde 7’nin biraz daha üzerinde olacak” dedi.

Seçimlerin ardından iş dünyasıyla bir araya gelmeye, problem ve çözüm hususlarını konuşmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan “Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii burada iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakalım. ‘Hadi gel sen bu kabinede görev al’ dediğimiz zaman bakalım görev alabilecekler mi? Bunları da göreceğiz. Olur ya ‘Ben burada çok kazanıyorum, oraya gelemem’ diyenler de çıkabilir. Bakacağız. Çünkü iş hayatının içinde olan arkadaşlardan böyle bir kabinede istifade etmeyi, milletimiz bize ‘Tekrar yürü’ derse görev telakki ederiz” dedi.

Erdoğan, iş adamları arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayarak, “Biz isimlerle, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilenmiyoruz. Onların sadece Türk iş adamı olması bizim için yeter sebeptir. Bizim için önemli olan milletimiz için devletimiz için taşıdığı ehemmiyettir. Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz” dedi. Afrika’dan Balkanlara kadar her yerde iş iş adamlarını teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan “Yurt dışında yaklaşık 233 milyar dolar varlığı olan bir ülke durumundayız. Türkiye’yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefimiz var. Bu konuda iş dünyamızla eskilerin dediği gibi kavilleştik. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.