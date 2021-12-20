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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketi açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketi açıklaması

Kabine toplantısı yeni ekonomi paketi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ‘Çok sayıda paket hayata geçiyor’ ifadesini kullandı. Peki, yeni ekonomi paketinde neler var?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 20:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketi açıklaması

2021 yılının son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketi açıklaması

Merakla beklenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok sayıda paket hayata geçiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir bölümünü öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz” diye konuştu.

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