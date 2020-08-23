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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu: Türkiye savaş gemisi üreten 10 ülkeden biri
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu: Türkiye savaş gemisi üreten 10 ülkeden biri

Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:12:00 - 2020-08-23 15:48:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu: Türkiye savaş gemisi üreten 10 ülkeden biri

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek olan 2 tane Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi’nde sona gelindi. Botlar artık teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, yüzde 71 yerlilik oranıyla üretilen ve Türk savunma sanayiinin büyük başarılarından biri olarak kabul edilen botlar hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alan Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teslim törenindeki konuşmasından satırbaşlar şu şekilde:

Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

- Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

- Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz.

Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz.

- Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.

- Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.

- Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz.

- Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz.

- Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.

- Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.

Giresun'daki sele ilişkin Erdoğan, "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız." dedi. Erdoğan, "Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı" bilgisini verdi.

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Yorumlar

deniz

ALLAHI NA KURBAN BE ADAM YAPIYOR MAZLUMLARIN EZİLMİŞLERİN DIŞLANMIŞLARIN UMUTSUZLARIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİZ SENİ BÖYLE BİLMİYORDUK KANDIRILDIK AFFET BİZİ
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