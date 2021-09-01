Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybolcularımızı tebrik etti
Polonya karşısında üstün bir oyunla 3-0 galip gelen voleybolcularımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.
Voleybolcularımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile karşı karşıya geldi.
Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lik setlerle 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finale yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarı finale yükselen Voleybol Milli Takımı'nı arayarak tebrik etti.