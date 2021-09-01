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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybolcularımızı tebrik etti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybolcularımızı tebrik etti

Polonya karşısında üstün bir oyunla 3-0 galip gelen voleybolcularımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 01:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybolcularımızı tebrik etti

Voleybolcularımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile karşı karşıya geldi.

Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lik setlerle 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finale yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarı finale yükselen Voleybol Milli Takımı'nı arayarak tebrik etti.

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