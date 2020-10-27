Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ konuları konuşuldu.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi. Rus tarafı, devam eden silahlı eylemler ve Ortadoğu'dan teröristlerin bu çatışmalara artan katılımıyla ilgili derin endişesini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle gerçekleştirilen temaslar ve ateşkesin en kısa zamanda sağlanması amacıyla atılan adımlar hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile iki ülkenin istihbarat kurumları arasında koordinasyonun sürdürülmesine karar verildi" denildi.

Bugün AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yapılacağı duyurulan MYK toplantısı Erdoğan-Putin görüşmesi nedeniyle iptal edilmişti.