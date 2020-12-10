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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte şükür namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:39:00 - 2020-12-10 13:40:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kılıp dua etti.

Şükür namazı kıldılar

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

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Yorumlar

BÜLENT YILDIZ

ALLAH'A SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN.ALLAH TÜM İSLAM ALEMİNİN BİRLİĞİNİ NASİP ETSİN İNŞALLAH.
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TRABZON

REİSİM YİNE İÇİMİZDEKİ DİN DÜŞMANLARINI ÇILDIRTACAKSIN REİSİMMMMMM. 
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