  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da konuştu: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da konuştu: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da konuştu: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

AK Parti Van İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik gelişmelere değindi.

"Ülkemizde vatandaşların dertlerini ve beklentilerini ihmal etmiyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekonomimizi maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık destek sağladık. Böyle dönemler doğru stratejiler ve cesur kararlarla çok büyük atılımların fırsatıdır."

"Kurtuluş savaşı veriyoruz"

Ekonomik anlamda kurtuluş savaşı mücadelesi verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi kuşatmaya kalktılar. İstikbalimizi canımız pahasına savunarak karşılık verdik. Ekonomimizi kuşatmaya çalışanlara cevabı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.

Ekonomi de en az siyasi özgürlüğümüzü sağlamak kadar önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi budur.

konomideki büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi bir öneme sahiptir. 2023'te tüm diğer alanlar gibi ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi ortaya koyacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet ve gayret bekliyorum." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı
Gündem

Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 b..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay