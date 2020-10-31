Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da konuştu: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

AK Parti Van İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik gelişmelere değindi.

"Ülkemizde vatandaşların dertlerini ve beklentilerini ihmal etmiyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekonomimizi maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık destek sağladık. Böyle dönemler doğru stratejiler ve cesur kararlarla çok büyük atılımların fırsatıdır."

"Kurtuluş savaşı veriyoruz"

Ekonomik anlamda kurtuluş savaşı mücadelesi verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi kuşatmaya kalktılar. İstikbalimizi canımız pahasına savunarak karşılık verdik. Ekonomimizi kuşatmaya çalışanlara cevabı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.

Ekonomi de en az siyasi özgürlüğümüzü sağlamak kadar önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi budur.

konomideki büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi bir öneme sahiptir. 2023'te tüm diğer alanlar gibi ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi ortaya koyacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet ve gayret bekliyorum." şeklinde konuştu.