Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da 154 yatırımın toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bugün 1,5 yıllık aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi Van'a her gelişimizde sevgiyle, coşkuyla bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Van bizim bilir. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusu, ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum. Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Vanla hep omuz omuzaydık.

Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kesitler, kim su sorununu çözmesi gerekirdi; Van Büyükşehir Belediyesi'nin. Peki Erdoğan, DSİ'yi görevlendirerek Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt Türk ayırt etmeksizin çözdük.

Van'ı yeni projelerle, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık. Geçmişte nice hükümetler geldi, geçti. Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı? Hiçbiri. Yaşı yetenler kendileri, yetmeyenler büyüklerine sorarak, Van'ın 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir.

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz somut rakamla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.

Ayrıntılar geliyor...

154 YATIRIM

Van'da değeri milyarlarca lirayı aşan ve her alanda gerçekleşen yatırımlar şehrin yükselişini hızlandırdı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çeken Van Gölü ile ilgili projeler, vatandaşların günlük hayatını etkileyen hizmet binaları, ekonomik destekler, aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizme de büyük katkı sağlayan prestij caddeleri, millet bahçeleri gibi yatırımlar hayata geçiyor. Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

VAN GÖLÜ KORUNUYOR

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti.

Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.

4 MİLYAR LİRALIK KONUT

2011'de gerçekleşen Van Depremi sonrası şehir yeniden inşa edilmeye başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü projelerde birçok dükkân ve ev hak sahiplerinin oldu. TOKİ ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı. Konutların yanı sıra vatandaşlar için millet bahçeleri de faaliyete geçirildi. Çatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu..