Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de YPG'den geldi

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesi ile başlayan gösteriler 6. gecesini geride bıraktı. 200 dükkanın yağmalandığı, 300 bankanın tamamen tahrip edildiği, yüzlerce aracın kundaklandığı protestoların maliyetinin 1 milyar avrodan daha fazla hasara yol açtığı bilinirken Fransa'ya şok etkisi yaşatacak bir olay daha meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda 'Onur Madalyası' verdikleri terör örgütü YPG'nin kadın kolu göstericilere destek verdiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kadın yapılanması YPJ terör örgütü, Fransa'daki protestoculara, "Yaşasın Rojova'dan Fransa'ya Halkların Direnişi" yazılı mesaj ile destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı

Fransa senatosu geçtiğimiz aylarda terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza atmıştı. Nevruz dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda YPG/YPJ'ye 'onur madalyası vermişti.

Resepsiyona, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2015'te ise hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamışlardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerini "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" diyerek uyarmıştı.

Resepsiyona, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

2015'te ise hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamışlardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerini "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" diyerek uyarmıştı.