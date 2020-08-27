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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'i kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:11:40 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri kabul etti.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı.


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