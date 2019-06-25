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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz” dedi.


TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde her insanın günlük hayatına dokunacak, işini kolaylaştıracak işlere öncelik vereceklerini söyledi.


Bu ay itibariyle cari fazla vermeyi beklediklerini, istihdamda 2018 yılındaki sıkıntıların geride bırakılarak mart ayından itibaren artıya geçildiğini belirten Erdoğan, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artarak devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, “Türkiye’yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz” dedi.


Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinden sonra bazı müjdeler paylaşacağını da söyledi.


Yeni askerlik düzenlemesi başta olmak üzere TBMM gündemindeki çalışmalardan bahseden Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Mecliste grubu bulunan partileri ziyaret ederek bilgilendirdiğinin altını çizdi.



“Tavsiye ediyorum, gidin şu Güneydoğu’yu bir gezin”


“Lafla kucaklamak olmaz, icraatla olur” diyen Erdoğan, Güneydoğu ve Doğu’da parti olarak AK Parti’nin olduğunu söyledi. Erdoğan, “Birileri twitler atıyor, bunlara tavsiye ediyorum, gidin şu Güneydoğu’yu bir gezin. Birileri orada okullarımızı, camilerimizi yakarken, yıkarken, oralarda terör estirirken, bütün oraları bu terör saldırılarından kurtaran kim oldu, biziz. Okullarımızı yeniden ayağa kaldıran biz olduk, camilerimizi yeniden inşa ederek halkımızın hizmetine sunan biz olduk, bütün yolları yapan biz olduk. Biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara bırakmış olsaydık, bizden öncekiler gibi oralara uğramazdık. Biz uğradık, bu vatan bizim. Buralarda ayrım yapılamaz. Önümüzdeki dönemde her insanımızın günlük hayatına dokunacak, işini kolaylaştıracak işlere öncelik vereceğiz. Ayrımcılık yapmadan her bölgeden, her görüşten, her kökenden kardeşimizle gönül köprülerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize bir adım yaklaşana koşarak gideceğiz. Medyanın manşetlerine göre değil, milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:20
  1. doğa

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