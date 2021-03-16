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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan bizden SİHA talep etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan bizden SİHA talep etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den talebini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 19:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan bizden SİHA talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu.

Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlığı aynen devam ediyor. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil. (Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) talep ettiğini de sözlerine ekledi.

 

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