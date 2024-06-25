  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-25 21:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın millî gününü de kutladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23