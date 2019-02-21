Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simone Kaslowski’yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’yi tebrik etti.21 Şubat 2019 Perşembe 18:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.
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