Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simone Kaslowski’yi tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski’ye bir telgraf göndererek, tebrik etti.

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