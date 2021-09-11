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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan’a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 09:09:00 - 2021-09-11 09:09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet programı sırasında Erdoğan'a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiirini dinletildi. Annesi Tenzile Erdoğan'a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam'ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

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