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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Diplomatik ilişkilerin 50’nci yıl dönümünde yapılan görüşmede, Uygur Türkleri konusu da gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 19:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Diplomatik ilişkilerin 50’nci yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubunun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Uygur Türkleri konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin’in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi.

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