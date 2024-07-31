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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin ailesiyle görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin ailesiyle görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:45:00 - 2024-07-31 16:52:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Heniyye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Editör: Daily Ummah

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