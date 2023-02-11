Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da depremin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketinden ağır hasar alan Şanlıurfa'da açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı.

Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da oturulamaz hale gelen 164 binada, 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü.

Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumları ile harekete geçirdik. Bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Devletimizin samimi mücadelesini kimse inkar edemez.

Şanlıurfa'da perşembe itibarıyla arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Hasar tespiti kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarımıza başlayacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda yerler tahsis ettik. Halihazırda 460 bin vatandaşımız barınıyor.

Hane başı 15'er bin lira ödemede bulunacağız

Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2 bin lira arasında değişen kira destek programı oluşturduk. Evleri yıkılan veya oturulamayacak hale gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başı 15'er bin lira ödemede bulunacağız.

En zor günlerinde insanımızı aç açıkta bırakmamak, sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız.

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