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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten ''Boğaz'ın İncisi'' Vaniköy Camii'ni ibadete açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten ''Boğaz'ın İncisi'' Vaniköy Camii'ni ibadete açtı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 14:16:00 - 2023-06-16 14:29:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten ''Boğaz'ın İncisi'' Vaniköy Camii'ni ibadete açtı

İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii'nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Camiimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii'nin resmi açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Tarihi Vaniköy Cami Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. 2 buçuk yıl önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü.

Bu yangın sonrasında malum çevreler istismara başladılar, buranın ranta açılacağını ima ettiler. Yalanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi şehrimize kazandırmak için kolları sıvadı.

Vefa borcumuzu ödüyoruz

Camiimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.
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