Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanamayacağını söyleyen gence böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Programa katılan gençlerden birinin "Seçimin 14 Mayıs'ta olması nedeniyle oy kullanamayacak gençlerden bir tanesiyim" demsiyle birlikte Erdoğan ile soru soran genç arsında ilginç bir diyalog yaşandı.

"O zaman 100 genç bulacaksın"

Oy kullanamayacağını belirten gence "Yok ya" tepkisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna bayağı üzüldüm. O zaman demek ki Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi 100 genç bulacaksın." dedi.

"Bulursam yok, bulacaksın"

Gencin "Bulursam" diye cevap vermesi üzerine Erdoğan, "Bulursam yok. Bulacaksın. Böyle yakışıklı bir genç., 100 tane genç niye bulamasın" dedi.

"Artık olan oldu, Yola revan olduk"

Gencin "Aldığınız kararı tekrar gözden geçirmeniz mümkün mü? Çünkü ben sizden başkasına oy vermek istemiyorum." sözlerine karşılık Erdoğan, "Artık olan oldu. Yola revan olduk. İnşallah şimdi sen dediğim gibi 100 genç bulacaksın." yanıtını verdi.