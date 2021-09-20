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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

 

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