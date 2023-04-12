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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 'Cumartesi günü açıyoruz'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 'Cumartesi günü açıyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:51:00 - 2023-04-13 00:34:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 'Cumartesi günü açıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her büyükşehire bir şehir hastanesi kuracağız. Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açıyoruz." diyerek müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Her büyükşehre bir tane şehir hastanesi kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açıyoruz. Ardından İzmir hazır, açacağız. Bay Bay Kemal bilmez. Yap-İşlet-Devret ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Gençlerimiz hayal kursunlar. Biz her şart altında gençlerimizin yanındayız, destekçileriyiz. Karşımdaki Bay bay Kemal'in yeri neresi. Geçmişte yeri SSK'ydı ne hale getirdiğini Savaş Ay hayatta olsa da anlatsa. Felaket olan SSK'yı biz ele aldıktan sonra hastanelerimiz pırıl pırıl oldu. Dünya bu hastanelerimizi gördüğü zaman takdire şayansınız diyor. Covid döneminde Çam Sakuramız olmasaydı, Pakize Öz hastanemiz olmasaydı işimiz zordu.

19 ayrı yerde şehir hastanemiz var. Her büyükşehre 1 tane kuracağız. Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açıyoruz. Ardından İzmir hazır, açacağız. Bay Bay Kemal bilmez. Yap-İşlet-Devret ile yapıyoruz. Seçimden sonra yeni dönemde yeni planlamayla adımları atacağız. Biz gençlerin çağının adeta misafiriyiz..
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