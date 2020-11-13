Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin gurur kaynağı cesaret ve zafer abidesi komandolarımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’nde konuştu.

"Milletimizin gurur kaynağı komandolarımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Türk silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları milletimizin gurur kaynağı cesaret ve zafer abidesi komandolarımız değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Biraz önce milletimizin emaneti olan tugay sancağımızı teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyoruz. Türk Ordusunun hiçbir sancağı son nefer can vermeden toprağa düşmemiştir. Ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Sizler de o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunu ispatlıyorsunuz.

Komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

Her kim vatan toprağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur.

Dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin

Yüreği ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmez. Zaferiniz bol Allah yardımcınız olsun.

Yolunuz açık gazanız, gazamız mübarek olsun Allah yar ve yardımcımız olsun, kalın sağlıcakla…