Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masa PKK/YPG'nin gündemine teslim oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularına cevap verdi.

"Şu anda terör örgütüne müzahir parti, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak masadaki yedinci ortak olduğunu ilan etti. Artık terör örgütü de o masanın ortağıdır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, yedili masanın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı, FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarını açıkladıklarını hatırlattı.

Başkan Erdoğan'ın kirli anlaşmayla ilgili açıklamaları şöyle:

"Karşımda olan beyefendi seçimlerin hepsinde mağlup oldu ama doymadı. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı için çok önemli. Ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarını yok etmek isteyenler var. Muhalefet Türkiye Yüzyılı'na engel olmak istiyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı. Devletin devamlılığına leke sürecek, tüm dünyada ülkemizin itibarını zedeleyeceklere fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

HDP ile ittifak kuran masaya sert tepki

Şu anda terör örgütüne müzahir parti, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak masadaki yedinci ortak olduğunu ilan etti. Artık terör örgütü de o masanın ortağıdır.

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CHP ve masa ortakları, HDP'nin ve terör örgütü PKK/YPG'nin bölücülük ve Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu gündemine teslim olmuştur.

"Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış"

Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış, FETÖ'nün uzantılarını bırakacaklarmış. Burası bir hukuk devleti siz bunu nasıl diyebilirsiniz. Her gücü eline alan o zaman tüm cezaevlerinin kapılarını açsın. Bunların hepsi oy için söylenen sözler. 'Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize.' Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Maalesef şu anda bakıyorsunuz Bay Bay Kemal de Meral Hanım da bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Listelerine bu isimleri koyuyorlar, koydular.

Daha önce bunların söylediği sözler, bırak bakan olmayı milletvekili dahi olamaz dedikleri kişileri listelerindeki en uygun yerlere koydular. Bize ihanet edenler onlara da eder. Bizim onlardan beklediğimiz bir şey olmadığı gibi, gitmek isteyene zor diyene dur demeyiz. Biz kapıyı açtık. Bunlar dış mihrakların siparişleri ile bir araya gelen kuklalar.