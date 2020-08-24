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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata,
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata,

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:24:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata,
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