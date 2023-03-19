Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor....
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor.
Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.
Ayrıntılar geliyor...
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