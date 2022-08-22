Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hâlâ savunma sanayi atılımlarımızı eleştirenler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Subay ve Astsubayların mezuniyet törenine katıldı. Başkan Erdoğan mezuniyet töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"3 bin 700 evladımızı görev yerlerini uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Her biri milletimizin gönül elçileri olan misafir öğrencilerimizi de kutluyorum. Subay ve astsubaylarımızı en donanımlı şekilde yetiştiren komutanlarımıza ve ailelerine şamsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Burası bambaşka. Böyle bir akademi yok. Mezun olan yeni komutanlarımız dağda terörist bırakmayacak. Bu akademiden çıkan eserleri görüyorsunuz. İmanı ve itikadıyla buradan komutanlar ordusu yetişecek. Türkiye stratejik önemi son derece yüksek bir yerdir. Asya Afrika ve Avrupa'da yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız.

"Bize ne Suriye'den diyemeyiz"

Birileri ne desrse desin coğrafi konumumuz nedeniyle komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış ecdadın torunları olarak bize ne Filistin'den Kudüs'ten Suriye'den diyemeyiz.

"Hala savunma sanayi atılımlarımızı eleştirenler var"

Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

"Devleti korumanın yegane yolu milleti korumaktır"

Tahsil hayatınız boyunca edindiğiniz bilgilerin bu süreçte size daima yol göstereceğine inanıyorum. Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığınız milleti korumaktır. Türkiye kendini kanunların üstünde görenlerden çok çekmiş bir ülkedir.

Sizlerden yeni dönemin ruhuna uygun şekilde insanımızın temel hak ve hürriyetlerine el uzatanlara karşı tavizsiz bir duruş sergilemenizi istiyorum. Milletimizin hakkını koruma noktasını en küçük bir zafiyet göstermeden sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan muhafaza buyursun.