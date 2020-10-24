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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri, ülkemizin en güzel şehircilik örneği
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri, ülkemizin en güzel şehircilik örneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış programında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:26:00 - 2020-10-24 15:43:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri, ülkemizin en güzel şehircilik örneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir.

TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür.

Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.

Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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