Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostu olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi yarın da kara gün dostu olacağımızı belirttik. Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirttik.

Türk ürünlerinin fiyat kalite ve birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Firmalarımızın Beyrut Limanı'nın inşası dahil birçok projeye imza atıyor.

TİKA'nın yanı sıra diğer toplum ve sivil örgütlerimizle birlikte yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

"THY Beyrut uçuşlarında indirim yaptı"

Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY Lübnan'a daha fazla hizmet gelmesi amacıyla Beyrut varışlı tüm uçuşlarında indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya için de THY çalışıyor.

Ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldık.

"Lübnan'a nasıl el uzattığınızı biliyoruz"

Lübnan Başbakanı Mikati'nin açıklamalarından satır başları:

Lübnan'ı ne kadar önemsediğinizi ve ilişkileri ne kadar geliştirmek istediğinizi biliyorum. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği krizlerde nasıl çağrıda bulunduğunuzu ve el uzattığınızı biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın yanında yer aldınız. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan'a destek sundunuz ve aramızda her zaman ortak bir bağ mevcuttur. Siyasi, ekonomik turizm ve bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız. Ticari işbirliğimiz artmaktadır. Görüşmelerimizde bir takım ortak çalışmalar, ikili işbirliği konusunu ele aldık ve bunların faaliyete geçirilmesi için. Türkiye'nin batı ile doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız. Türkiye'nin onlarca yıl kalkınmasını sağladınız. Sizin öncülüğünüzde bunu görüyoruz. İlişkilerimiz hep devam edecektir