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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalp krizi geçiren Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kalp krizi geçiren Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Erdoğan, Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki sağlık tesisleri ve araştırma merkezleri açılış töreninin ardından Başiskele ilçesinde bir özel hastaneye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada üç gün önce kalp krizi geçiren ve şu anda sağlık durumu iyi olan yeğeni Halil Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü.

 

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