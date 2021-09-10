  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rezalet! Kadınlar saç saça baş başa kavga etti
Oğlunu okula yetiştirmek için yaptığı ihbar, 10 bin dolara mal oldu
İsrail polisi yine Kudüs’te bir Filistinliyi ağır yaraladı
Flaş karar! Bir ilimizde ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara yazarımız Abdurrahim Karakoç'un şiiri ile hitap etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara yazarımız Abdurrahim Karakoç'un şiiri ile hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde, vatandaşlara, yazarımız merhum Abdurrahim Karakoç'un "Dosta Doğru" şiiri ile hitap etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 18:55:00 - 2021-09-10 18:57:57

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği topluş açılış töreninde, Kahramanmaraşlılarla buluştu. Erdoğan burada Kahramanmaraşlılara yazarımız merhum Abdurrahim Karakoç'un " Dosta Doğru" şiirini okudu.

Erdoğan, şiiri okuduktan sonra, şu mesajı verdi:

"Biz dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkese, gönlümüz de kollarımız da açıktır. Buna karşılık; husumette, ihanette, riyakarlıkta, bozgunculukta ısrar edenlere ise hakettikleri cevabı verecek gücümüz de azmimiz de imkanımız da vardır."

Merhum Karakoç'un Dosta Doğru şiiri şöyle:

İçimde uzayan her yol
Çıkar gider dosta doğru
Menekşe, nergis, ıtır, gül
Kokar gider dosta doğru

Zamanım yoğrulur gamla
Birleşir sabah akşamla
Ilık kanım damla damla
Akar gider dosta doğru

Gel bende gör, sen gel beni
Durduramaz engel beni
Görmediğim bir el beni
Çeker gider dosta doğru

Beynim fırın, bağrım tandır
Yanarım hayli zamandır
Sevgim bir yavru ceylandır
Seker gider dosta doğru

Ne saklarım, ne gizlerim
Yalnızca O'nu özlerim
Tabutta bile gözlerim
Bakar gider dosta doğru

Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de Hakk'a yürüdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay