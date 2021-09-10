Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara yazarımız Abdurrahim Karakoç'un şiiri ile hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde, vatandaşlara, yazarımız merhum Abdurrahim Karakoç'un "Dosta Doğru" şiiri ile hitap etti.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği topluş açılış töreninde, Kahramanmaraşlılarla buluştu. Erdoğan burada Kahramanmaraşlılara yazarımız merhum Abdurrahim Karakoç'un " Dosta Doğru" şiirini okudu.
Erdoğan, şiiri okuduktan sonra, şu mesajı verdi:
"Biz dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkese, gönlümüz de kollarımız da açıktır. Buna karşılık; husumette, ihanette, riyakarlıkta, bozgunculukta ısrar edenlere ise hakettikleri cevabı verecek gücümüz de azmimiz de imkanımız da vardır."
Merhum Karakoç'un Dosta Doğru şiiri şöyle:
İçimde uzayan her yol
Çıkar gider dosta doğru
Menekşe, nergis, ıtır, gül
Kokar gider dosta doğru
Zamanım yoğrulur gamla
Birleşir sabah akşamla
Ilık kanım damla damla
Akar gider dosta doğru
Gel bende gör, sen gel beni
Durduramaz engel beni
Görmediğim bir el beni
Çeker gider dosta doğru
Beynim fırın, bağrım tandır
Yanarım hayli zamandır
Sevgim bir yavru ceylandır
Seker gider dosta doğru
Ne saklarım, ne gizlerim
Yalnızca O'nu özlerim
Tabutta bile gözlerim
Bakar gider dosta doğru
Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de Hakk'a yürüdü