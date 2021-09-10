Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara yazarımız Abdurrahim Karakoç'un şiiri ile hitap etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği topluş açılış töreninde, Kahramanmaraşlılarla buluştu. Erdoğan burada Kahramanmaraşlılara yazarımız merhum Abdurrahim Karakoç'un " Dosta Doğru" şiirini okudu.

Erdoğan, şiiri okuduktan sonra, şu mesajı verdi:

"Biz dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkese, gönlümüz de kollarımız da açıktır. Buna karşılık; husumette, ihanette, riyakarlıkta, bozgunculukta ısrar edenlere ise hakettikleri cevabı verecek gücümüz de azmimiz de imkanımız da vardır."

Merhum Karakoç'un Dosta Doğru şiiri şöyle:

İçimde uzayan her yol

Çıkar gider dosta doğru

Menekşe, nergis, ıtır, gül

Kokar gider dosta doğru

Zamanım yoğrulur gamla

Birleşir sabah akşamla

Ilık kanım damla damla

Akar gider dosta doğru

Gel bende gör, sen gel beni

Durduramaz engel beni

Görmediğim bir el beni

Çeker gider dosta doğru

Beynim fırın, bağrım tandır

Yanarım hayli zamandır

Sevgim bir yavru ceylandır

Seker gider dosta doğru

Ne saklarım, ne gizlerim

Yalnızca O'nu özlerim

Tabutta bile gözlerim

Bakar gider dosta doğru

Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de Hakk'a yürüdü